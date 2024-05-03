Двухколесный марш и флешмоб-лозунг: шинники на первомайском велопробеге.

Одинокими ´капельками´, тонкими ручейками и звонкими речушками-группами - с утра 1 мая задолго до официального старта акции к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска ´Вечный огонь´ стекались велолюбители для того, чтобы слиться в единую полноводную реку и принять участие в традиционно .