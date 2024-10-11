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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Tesla показала роботов-гуманоидов, которые могут выполнять целый спектр работ

Tesla показала роботов-гуманоидов, которые могут выполнять целый спектр работ

В рамках презентации We, Robot американская компания Tesla презентовала несколько своих разработок. В частности, были показаны автомобиль-такси Cybercab без педалей и руля, а также роботы-гуманоиды Tesla Optimus, которые способны выполнять различную домашнюю работу.

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