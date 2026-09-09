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Складной iPhone и другие сюрпризы с презентации Apple

Складной iPhone и другие сюрпризы с презентации Apple

9 сентября, с наступлением вечера, компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию. В центре внимания оказались новые модели iPhone, умные часы и ряд других устройств.

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