«Оскорблённый белый европеец» в бундестаге требовал признать силы РФ в Африке «террористическими»

Парламентская группа ХДС/ХСС выступила с предложением «Решительно противостоять новым игрокам России в Африке», где, в частности, звучит призыв признать российские военизированные структуры в Африке «террористическими».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии