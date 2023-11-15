Более 47 км автодорог к ДНР и ЛНР предстоит отремонтировать до конца 2023 года в Ростовской области

В Ростовской области отремонтируют дороги к ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве региона. До конца декабря 2023 года предстоит отремонтировать 11 дорог — более 47 км, в том числе автотрассы в Куйбышевском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах.