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Кто завез нам столько мигрантов? Депутат Матвеев показал секретный документ

Кто завез нам столько мигрантов? Депутат Матвеев показал секретный документ

Да, именно это утверждал, и такой документ показал депутат-коммунист Госдумы Михаил Матвеев. Было это не так давно, через какое-то время после теракта в "Крокусе".

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Комментарии
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Юрий Наконечный
&quot;секретный документ&quot;?  - Матвеев продемонстрировал сайт международной организации
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26 мин.
АЯ
Александр Яшин
Голикова развалила здравоохранение, теперь &quot;гарант&quot; рекомендовал её на министерство по делам мигрантов!
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25 мин.
Виктор
Ну вот,дождались.Голикова,Нигматулина,Селуянов....кто еще?Нам бы еще загнать Штатам 300-400 миллиардов баксов
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