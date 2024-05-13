Да, именно это утверждал, и такой документ показал депутат-коммунист Госдумы Михаил Матвеев. Было это не так давно, через какое-то время после теракта в "Крокусе".
Кто завез нам столько мигрантов? Депутат Матвеев показал секретный документ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Наконечный
"секретный документ"? - Матвеев продемонстрировал сайт международной организации
Ответить
26 мин.
АЯ
Александр Яшин
Голикова развалила здравоохранение, теперь "гарант" рекомендовал её на министерство по делам мигрантов!
Ответить
25 мин.
Виктор
Ну вот,дождались.Голикова,Нигматулина,Селуянов....кто еще?Нам бы еще загнать Штатам 300-400 миллиардов баксов
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии