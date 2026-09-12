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Орловские новости

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«Орел» начинает матч против «Спартак» (Тамбов) без Бугаенко

«Орел» начинает матч против «Спартак» (Тамбов) без Бугаенко

Тамбовский футбольный клуб «Спартак» принимает на одноименном стадионе гостей из Орла.Тамбовский футбольный клуб «Спартак» принимает на одноименном стадионе гостей из Орла.

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