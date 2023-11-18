РОАД: Авторынок Петербурга показал рост на 3% в октябре после падения

Автомобильный рынок Петербурга начал демонстрировать рост после периода двухмесячного падения. Согласно информации ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в октябре 2023 года индекс контрактования новых машин в петербургских салонах повысился на 3% по сравнению с сентябрем.