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РОАД: Авторынок Петербурга показал рост на 3% в октябре после падения

РОАД: Авторынок Петербурга показал рост на 3% в октябре после падения

Автомобильный рынок Петербурга начал демонстрировать рост после периода двухмесячного падения. Согласно информации ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в октябре 2023 года индекс контрактования новых машин в петербургских салонах повысился на 3% по сравнению с сентябрем.

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