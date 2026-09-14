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Царьград

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Алекс Христофору поддержал заявление Путина о росте цен на газ

Алекс Христофору поддержал заявление Путина о росте цен на газ

Кипрский журналист Алекс Христофору отметил правоту Владимира Путина по вопросу цен на газ для ЕС. Президент России указал, что европейцы, жаловавшиеся на прежние цены, теперь платят 1000 долларов и более за тысячу кубометров.

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