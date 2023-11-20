Только для избранных: Алла Пугачева озвучила цены на свои будущие концерты в России

Алла Пугачёва после своего отъезда из России всё-таки решилась обозначить цены выступления в России. Безусловно, речь идёт исключительно о частных концертах, так как местные площадки вряд ли согласятся принять Аллу Борисовну даже за космические суммы.
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