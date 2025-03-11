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Один погибший и более десяти пострадавших: что известно о массированной атаке украинских беспилотников

Один погибший и более десяти пострадавших: что известно о массированной атаке украинских беспилотников

По данным Минобороны, более 330 дронов были сбиты ПВОБолее 330 украинских беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта в 10 регионах России, сообщили в Минобороны.

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