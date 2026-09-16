Юрист Соловьёв: технологические меры помогают противостоять мошенникам

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что системные меры по защите граждан от цифрового мошенничества способствуют снижению числа таких преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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