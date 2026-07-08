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Царьград

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Мария Захарова осудила назначение Ованнисяна на важный пост

Мария Захарова осудила назначение Ованнисяна на важный пост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Арцруна Ованнисяна на пост главы Национального университета оборонных исследований, напомнив о его провокационных заявлениях о Сталинградской битве.

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