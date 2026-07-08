Мария Захарова осудила назначение Ованнисяна на важный пост

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Арцруна Ованнисяна на пост главы Национального университета оборонных исследований, напомнив о его провокационных заявлениях о Сталинградской битве.
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