🇮🇱🇮🇷🇸🇾 Об «ограниченном ударе» Израиля по Ирану Этой ночью Израиль нанес анонсированный ответный удар по Ирану, а также по объектам проиранских формирований на территории Сирии.
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🇮🇱🇮🇷🇸🇾 Об «ограниченном ударе» Израиля по Ирану Этой ночью Израиль нанес анонсированный ответный удар по Ирану, а также по объектам проиранских формирований на территории Сирии.
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