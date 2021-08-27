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Кабачки обжариваю, окунаю в чесночный соус и кладу в банки. Зимой лучшей закуски не придумаешь

Кабачки обжариваю, окунаю в чесночный соус и кладу в банки. Зимой лучшей закуски не придумаешь

Сколько бы ни было у меня заготовок на зиму, без этого варианта не обходится. Кабачки в соусе из чеснока всегда по вкусу всей моей семье.

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