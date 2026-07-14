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Мыльные пузыри

Мыльные пузыри

Дракоша Тоша научит создавать любимое детское развлечение в домашних условиях. 123RF/legion-media.ru Какое незатейливое чудо способно мгновенно вызвать у малыша бурю восторга и заливистый смех? Конечно же, мыльные пузыри! Эта забава не теряет магии из поколения в поколение.

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