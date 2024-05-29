Алексей Вихарев и волонтеры провели субботник на берегу Исети и призвали сделать Екатеринбург лучше

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, активисты его Волонтерского центра и волонтеры-экологи Свердловского отделения Российского экологического общества организовали ежегодный масштабный субботник на берегу реки Исети в центре Екатеринбурга.
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