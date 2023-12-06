Ученые в Новосибирске первыми в России научились выявлять рак по капле крови и создали основу для инновационных вакцин

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 6 декабря в рамках пресс-тура посетила инновационные компании Академпарка «Биолинк» и «Биосан», специализирующиеся на выпуске реагентов, наборов для выделения ДНК, ПЦР-наборов для молекулярно-генетической диагностики, используемых в молекулярной биологии, генной инженерии, фундаментальной медицине.