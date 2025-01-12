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Царьград

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Гренландия против: местные жители отклоняют идею присоединения к США

Гренландия против: местные жители отклоняют идею присоединения к США

Местные жители Гренландии, вместе с бывшим премьер-министром Куупиком Клейстом, отвергают возможность присоединения острова к США.

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Maxim
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