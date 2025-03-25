Скульптурам монумента на омском бульваре Победы пообещали вернуть прежний вид. Накануне прохожие обратили внимание на то, что их выкрасили черной краской.
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Скульптурам монумента на омском бульваре Победы пообещали вернуть прежний вид. Накануне прохожие обратили внимание на то, что их выкрасили черной краской.