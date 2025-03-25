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Новости Омска

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Скульптурам монумента на омском бульваре Победы пообещали вернуть прежний вид

Скульптурам монумента на омском бульваре Победы пообещали вернуть прежний вид. Накануне прохожие обратили внимание на то, что их выкрасили черной краской.

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