Битва проиграна⁠⁠

Девушка, увлеченная съемкой ролика на улице, неожиданно стала объектом внимания местного блюстителя морали – мужчины, чей пояс украшала массивная пряжка, а мировоззрение, казалось, застряло в прошлом веке.
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