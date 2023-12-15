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Стало известно, что актриса, которая обвинила Депардье в домогательствах, свела счеты с жизнью

Стало известно, что актриса, которая обвинила Депардье в домогательствах, свела счеты с жизнью

Актриса Эммануэль Дебевер, известная своей ролью в фильме “Дантон” режиссера Андрея Жулавского, трагически завершила свою жизнь, совершив самоубийство 7 декабря.

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