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Царьград

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Лобода и Плетнёва за 17 млн тайно выступили для бизнесмена: Привезли "в чёрной накидке"

Лобода и Плетнёва за 17 млн тайно выступили для бизнесмена: Привезли "в чёрной накидке"

Украинка Светлана Лобода и Анна Плетнёва (экс-"Винтаж") за крупный гонорар провели тайный корпоратив в Казахстане.

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