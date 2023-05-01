Аргументы недели

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Советник Мининформации Индии Гупта возмутился карикатурой на богиню Кали, выложенной оборонным ведомством Украины

Советник Мининформации Индии Гупта возмутился карикатурой на богиню Кали, выложенной оборонным ведомством Украины

Старший советник индийского министерства информации Канчан Гупта выразил свое возмущение карикатурой на богиню Кали, которую выложило в сеть украинское оборонное ведомство.

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