Только построили, и уже затопило: новая пешеходная зона в Уссурийске ушла под воду

В редакцию ИА UssurMedia обратились жители микрорайона Междуречье в Уссурийске. Поводом послужила недавно благоустроенная пешеходная зона у школы №32, а точнее — застоявшаяся в ней вода.
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