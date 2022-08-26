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Только построили, и уже затопило: новая пешеходная зона в Уссурийске ушла под воду

Только построили, и уже затопило: новая пешеходная зона в Уссурийске ушла под воду

В редакцию ИА UssurMedia обратились жители микрорайона Междуречье в Уссурийске. Поводом послужила недавно благоустроенная пешеходная зона у школы №32, а точнее — застоявшаяся в ней вода.

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