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Регион 29

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В Виноградовском районе утверждено обвинение по делу о «дропперстве»

В Виноградовском районе утверждено обвинение по делу о «дропперстве»

На скамью подсудимых отправится 25-летняя девушка.Как установило следствие, в январе 2026 года она решила подзаработать и отдала данные своей карты незнакомцу.

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