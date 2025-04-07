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Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о возможности сменить УК

Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о возможности сменить УК

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT об обязанностях управляющей компании. По словам специалиста, она должна следить за содержанием общего имущества и коммунальными услугами в местах общего пользования.

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