Президент Путин заявил, что вклад МЧС в обеспечение безопасности России растет

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что МЧС вносит все больший вклад в обеспечение безопасности страны, и этой структуре необходимо более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.
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