Путин: Москва ценит поддержку КНДР российской политики на украинском направлении

Москва ценит поддержку КНДР российской политики, в том числе на украинском направлении. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал президент Владимир Путин, который находится с визитом в Северной Корее.
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