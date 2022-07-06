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Санду - в Вильнюсе: "Мы ценим наше двустороннее сотрудничество и хотим его укреплять"

Санду - в Вильнюсе: "Мы ценим наше двустороннее сотрудничество и хотим его укреплять"

По окончании встречи в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой Майя Санду заявила, что Республика Молдова желает продолжить обмен передовым опытом с Литвой в области модернизации секторов безопасности и обеспечения соблюдения закона.

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