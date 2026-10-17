Депутат Европарламента Дирк Готинк в интервью Euronews заявил, что ЕС должен остановить выдачу всех видов виз для граждан России, пока продолжается конфликт на Украине.
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