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  • Харченко Александр
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Поворотный момент

Поворотный момент

7 сентября (26 августа – по старому стилю) 1812 года состоялось одно из достославных сражений в российской историографии — Бородинская битва, которая считается самой кровопролитной однодневной битвой в мировой истории: за несколько часов здесь полегло около 80 тыс.

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