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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Кистер со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил утром в субботу, 3 сентября, что ранее сегодня со стороны ВСУ был произведен обстрел села Кистер Погарского района.

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