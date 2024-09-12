Восточный Тимор предложил открыть посольство РФ на своей территории

Власти Восточного Тимора (по классификации ООН — Тимор-Лешти) заинтересованы в открытии посольства РФ в республике, заявили «Известиям» в представительстве России в Индонезии, которое в том числе отвечает и за дипотношения с ТЛ.
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