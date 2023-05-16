Депутат Госдумы Слуцкий призвал «выжечь из повестки» в России навязанную пропаганду свободной любви, бездетности и «прочей ерунды»

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий призвал «выжечь из повестки» в Российской Федерации навязанную пропаганду свободной любви, бездетности и «прочей ерунды».
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