Государству хотят передать часть отеля Four Seasons, где останавливался Такер Карлсон

Судебные приставы хотят изъять у экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений отеля Four Seasons около КремляЧасть отеля Four Seasons, где останавливался прилетевший в Москву на интервью с Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон, а также торговую галерею "Модный сезон" судебные приставы планируют изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.