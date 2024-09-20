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Политика как она есть

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Figaro: работы Telegram с властями Франции привела к запросам других стран

Figaro: работы Telegram с властями Франции привела к запросам других стран

После согласия мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции другие страны тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступлений, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

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