Figaro: работы Telegram с властями Франции привела к запросам других стран

После согласия мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции другие страны тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступлений, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.
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