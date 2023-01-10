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В Белоруссии начнут лишать гражданства за экстремизм через полгода

В Белоруссии начнут лишать гражданства за экстремизм через полгода

Белорусов могут начать лишать гражданства за ведение экстремистской деятельности. Соответствующая норма вступит в силу через полгода.

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