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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас о мотивации «Зенита»: «От нас всегда ждут 1-го места, нельзя жить прошлыми чемпионствами. Я хочу каждый год бороться за титулы и радовать болельщиков»

Защитник « Зенита » Дуглас Сантос рассказал, что мотивирует команду. – За последние семь лет «Зенит» шесть раз выигрывал золото.

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