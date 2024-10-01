МИД России заявил о подготовке безвизовых соглашений со странами Африки и Ближнего Востока

Речь идет о государствах Африки и Ближнего Востока Глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил в интервью информационному агентству ТАСС о подготовке соглашения о безвизовом режиме с девятью странами Африки и Ближнего Востока.
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