Военнослужащие ЦВО провели мини - парад у дома трех фронтовиков в Ульяновской области

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, вручили им поздравительные адреса, произнесли в честь них трехкратное «Ура», поздравили с 79-й годовщиной Победы и коллективно исполнили Государственный гимн России.