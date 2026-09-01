В РПЦ назвали, к каким святым обращаться при тревоге и депрессии

В минуты душевной тяжести верующие традиционно молятся Господу и Пресвятой Богородице, а также своему небесному покровителю Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с "Абзацем" поделился, что для преодоления осенней тревоги и депрессии полезно молиться Господу, Пресвятой Богородице и своему небесному заступнику.