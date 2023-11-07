У пикапа Honda Ridgeline появилась заводская внедорожная версия

В США дебютировал вариант TrailSport с акцентом на возможности на пересечённой местности. Новая комплектация отличается штатными «зубастыми» 18-дюймовыми шинами A/T, уникальной настройкой амортизаторов и пружин, а также оригинальными стабилизаторами поперечной устойчивости.
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