У пикапа Honda Ridgeline появилась заводская внедорожная версия

В США дебютировал вариант TrailSport с акцентом на возможности на пересечённой местности. Новая комплектация отличается штатными «зубастыми» 18-дюймовыми шинами A/T, уникальной настройкой амортизаторов и пружин, а также оригинальными стабилизаторами поперечной устойчивости.