Никакого "выдавливания" выпускников девятого класса в России нет, заявил Кравцов

Отбор в профильные 10-е классы не должен быть препятствием для обучения Выпускников девятого класса в России не "выдавливают" из школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сделал заяв...
- Политик, телемаг,...
- Выяснилось, как п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым