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Никакого "выдавливания" выпускников девятого класса в России нет, заявил Кравцов

Никакого "выдавливания" выпускников девятого класса в России нет, заявил Кравцов

Отбор в профильные 10-е классы не должен быть препятствием для обучения Выпускников девятого класса в России не "выдавливают" из школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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