Трамп опережает Камалу Харрис по опросам в неопределившихся штатах

Экс-президент США Дональд Трамп опередил вице-президента Камалу Харрис по результатам социологических опросах в штатах, которые еще не определились, какая партия – Республиканская или Демократическая – им нравится больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии