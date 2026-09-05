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Журнал «Профиль»

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Ряд московских улиц и набережных закроют для проезда 5 и 6 сентября

Центр Москвы перекроют из‑за городских мероприятий – фестиваля "День ходьбы", соревнований по лыжероллерам "Московский спринт", забега "Музейная миля" и парада трамваев.

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