"Почему именно сейчас?": Даже на Украине не верят в официальную версию гибели помощника Залужного

Украинский политолог назвал версию следствия о гибели помощника Залужного странной. По его мнению, очень странно, что Частяков умер именно сейчас, когда Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик.
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