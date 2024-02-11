Тренер Жулин: пусть канадские фигуристы получат бронзу, Россия все равно первая

Заслуженный тренер Александр Жулин заявил, что для него является неоспоримым тот факт, что Россия - первая по итогам командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх - 2022 даже после дисквалификации Камилы Валиевой.
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