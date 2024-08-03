НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Оливье Жиру: «Златан сказал, что мне понравится в МЛС, что это подходящая лига для нападающих. Команды играют не ради защиты и удержания преимущества»

37-летний французский форвард перешел из «Милана» в «Лос-Анджелес» в это межсезонье.  Златан отыграл 2 сезона в лиге за другую команду из Лос-Анджелеса – «Гэлакси».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх