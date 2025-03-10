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Такер Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством

Такер Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством

Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью Крису Куомо, что Украина не обладает суверенитетом, так как её правительство было сформировано ЦРУ в результате государственного переворота 2014 года.

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